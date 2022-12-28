حجز كمية ضخمة من المؤثرات العقلية بخنشلة

تمكن عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية ششار بولاية خنشلة من حجز 14 ألف و760 كبسولة من المؤثرات العقلية وذلك بقرية ''سيار''.

واستنادا لخلية الإعلام والاتصال لمديرية أمن الولاية، اليوم الأربعاء، فإن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بششار تفيد بوجود مجموعة إجرامية تستعمل سيارة سياحية لترويج مؤثرات عقلية بإقليم الاختصاص ليتم إعداد خطة أمنية ونصب حاجز أمني بمنطقة ''سيار'' مع توقيف السيارة المشتبه فيها التي كان على متنها شخصان وبإخضاعها للتفتيش تم ضبط 14760 كبسولة من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي للسيارة.

إثر ذلك تم حجز هذه الكمية من المؤثرات العقلية وتحويلها رفقة المشتبه فيهما إلى مقر المصلحة لاستكمال التحقيقات، مثلما تمت الإشارة إليه.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهما عن موضوع ''الحيازة والترويج لمواد صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا'' تم على إثره تقديمهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.