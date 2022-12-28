اتصالات الجزائر تضمن خدماتها خلال عطلة رأس السنة الجديدة

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، بأن وكالاتها التجارية ستضمن استمرارية خدماتها خلال يوم الأحد المصادف لرأس السنة الميلادية الجديدة 2023.

وجاء في بيان المؤسسة، أنه سيتم ضمان الدوام يوم الفاتح جانفي 2023، من الساعة 9.00 صباحا إلى 15.00 مساء.

وأكد البيان ذاته، أن كل من الوكالات التجارية المتواجدة ببرج البحري، حسين داي، باش جراح، بن مهيدي، عيسات إيدير، حيدرة، سيدي عبد الله، الرستمية وباب الوادي بالجزائر العاصمة معنية بهذا الدوام. وبخصوص الولايات الأخرى، سيشمل هذا الدوام الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقر المدينة.