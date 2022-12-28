بن سيتي يدعّم المديرية الفنية الوطنية

أعلن اليوم الأربعاء، الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تعيينه للمدرب الجزائري فريد بن سيتي على رأس المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، كما سيكون على رأس فرع الكرة النسوية وبطموحات وأهداف مختلفة.

وأتخذ قرار التعيين، خلال اجتماع المكتب الفيدرالي السابق برئاسة جهيد زفيزف خاصة وأنه يتزامن مع إعادة إطلاق اتفاقيات الدعم مؤخرا مع الفيفا مع إمكانية الاستفادة من المساعدات على المستوى المالي ودورات التكوين.

ونشرت " الفاف" عبر موقعها الرسمي، السيرة الذاتية للدولي الجزائري السابق والتي تبدو ثرية وبإمكانه تقديم الإضافة على المستوى الشخصي.