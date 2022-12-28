سونلغاز تربط مصنع سيارات "فيات" بالكهرباء

أعلن مجمع سونلغاز، اليوم الأربعاء في بيان له، عن ربط المنطقة الصناعية طفراوي بولاية وهران بالكهرباء، تلبية لاحتياجات المشاريع الصناعية بالمنطقة بما فيها مصنع السيارات "فيات".

وأوضح البيان أن شركة "سونلغاز-نقل الكهرباء" (فرع مجمع سونلغاز) قامت الإثنين الفارط بوضع حيز الخدمة محطة نقل وتحويل الكهرباء 220/ 30 كيلوفولط بقدرة 40 ميغاواط، وذلك لتموين المنطقة الصناعية طفراوي بولاية وهران بالطاقة، لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين بما فيهم المستثمر في صناعة سيارات فيات.

وأبرز ذات المصدر أن هذا الإنجاز جاء "تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتنفيذا لالتزامات الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال خلال زيارته الأخيرة لولاية وهران بتاريخ 24 أكتوبر الفارط، أين اجتمع بوالي وهران لعرض حصيلة سونلغاز في الولاية والاستماع إلى انشغالات السلطات المحلية بخصوص الاحتياجات الطاقوية لولاية وهران".

من جهة أخرى، قامت شركة "سونلغاز-نقل الكهرباء" بتاريخ 21 ديسمبر الماضي في ولاية سكيكدة بوضع حيز الخدمة المحطة المتنقلة 10/60 كيلوفولط لتحويل الكهرباء ذات التوتر العالي.

وتتمتع هذه المحطة باستطاعة تصل إلى 20 ميغاواط عبر خط التوتر العالي 60 كيلوفولط المنبثق من المركز الرئيسي "رمضان جمال" 60/220/400 كيلوفولط، وذلك بهدف تغطية وتأمين حاجيات سكيكدة بالطاقة الكهربائية وضمان تحسين جودة الخدمة العمومية في هذه الولاية.