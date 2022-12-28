إيسكو ويوم الكذب في إسبانيا

يتزامن اليوم الأربعاء الثامن والعشرين من ديسمبر من كل عام مع يوم " الكذب " في إسبانيا أو ما يماثل الفاتح من أفريل الذي يعرف كذلك بـ " كذبة أفريل".

وقام نادي اتحاد مليلية الناشط ضمن دوري الدرجة الرابعة الإسبانية، بنشر تدوينة عبر صفحته الرسمية على تويتر يؤكد فيها اتفاقه مع اللاعب الإسباني إيسكو الذي سيحمل ألوان الفريق إلى غاية 2028.

لكن الأمر الذي أثبت أن الفكرة مجرد مزحة، هي عند محاولة القارئ الدخول إلى الرابط لمعرفة تفاصيل أكثر عن الانتقال الوهمي، يظهر داخل الرابط كلمة "بريئة"، خاصة وأن هذا اليوم كذلك يعرف في إسبانيا بيوم الأبرياء.

يذكر أن إيسكو صاحب الـ 30 ربيعا، والذي لعب ضمن صفوف نادي ريال مدريد قد فسخ عقده مع إشبيلية ويتواجد الآن بدون أي فريق.