كل ما يجب أن تعرفه عن تذاكر "الشان"

كشفت ولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مهمة حول تذاكر الدخول إلى الملاعب التي ستحتضن بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقامة بالجزائر في الفترة الممتدة من 13 على 4 فيفري 2023.

ووفق بيان مصالح الولاية فإن اقتناء تذاكر مباريات "شان" 2022 سيكون عبر الأرضية الرقمية "تذكرتي"، حيث تنطلق عملية بيع التذاكر يوم الفاتح جانفي 2023.

والجديد في العملية أن استرجاع التذاكر سيكون عبر 18 نقطة مخصصة عبر كل إقليم ولاية الجزائر، ونقاط أخرى مخصصة في الولايات الثلاثة الأخرى المعنية (عنابة، قسنطينة، وهران)، كما حدد سعر تذاكر كافة المقابلات بـ200 دينار جزائري.

كيفية ومراحل اقتناء تذاكر المباريات:

الدخول للأرضية الرقمية عبر: tadkirati.chan2022.DZ

اختيار المباراة

ملء البيانات الشخصية

اختيار منطقة ومكان الجلوس في الملعب (المنطقة يتم تأشيرها على التذكرة)

اختيار مكان استرجاع التذاكر (لا يمكن استرجاع التذكرة إلا في المكان الذي تم اختياره)

سعر التذكرة: 200 دج

الدفع عبر البطاقة البنكية أو البطاقة الذهبية (يمكن استخدام بطاقة دفع شخص آخر لاقتناء التذاكر)

طبع وصل الدفع

التوجه نحو مكان استرجاع التذاكر الذي تم اختياره مسبقا مرفوقا بوصل الدفع في التاريخ المحدد عليه (تحديد مدة 06 أيام لاسترجاع تذكرة كل مباراة، وفي حال تجاوز هذه المدة تلغى التذكرة تلقائيا)

التذاكر ستكون شخصية تحمل الاسم واللقب (استظهار بطاقة الهوية ضروري لدخول الملعب)

يمكن للأولياء اقتناء تذاكر لأطفالهم أثناء اقتناء تذاكرهم الخاصة (دخول الملعب للأطفال والقصر يكون برفقة الأولياء أو الأشخاص البالغين المؤشر اسمهم في التذكرة)

الدخول مجاني للأطفال أقل من 03 سنوات