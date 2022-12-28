تدابير استعجالية لضمان تزويد 4 ولايات بالمياه

سيتم وضع تدابير استعجالية لضمان التزويد بالمياه الشروب بأربع ولايات بغرب البلاد، حسبما علم اليوم الأربعاء من مديرية الموارد المائية والأمن المائي لولاية مستغانم التي احتضنت اجتماعا ضم مدراء الموارد المائية لهذه الولايات خصص لهذا الغرض.

وأوضح المصدر أن هذه التدابير تهدف إلى ضمان التزويد بهذا العنصر الحيوي انطلاقا من رواق مستغانم-أرزيو-وهران (نظام الماو) ومتابعة وتقييم وضعية مخزون المياه على مستوى ولايات مستغانم ووهران ومعسكر وغليزان.

وفي هذا الصدد، تم أمس الثلاثاء عقد اجتماع بمستغانم ضم المدراء الولائيين للموارد المائية والأمن المائي لمستغانم وغليزان ومعسكر ومسؤولي الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ووحدات الجزائرية للمياه للولايات الثلاث وشركة المياه والتطهير لوهران (سيور) خصص للتحضير لمواجهة هذه الوضعية الناتجة عن ضعف المغياثية خلال الأشهر الأخيرة.

وتتضمن هذه التدابير الحفاظ على الكمية اليومية التي يتم توجيهها لولايات مستغانم (25 ألف متر مكعب) وغليزان (35 ألف متر مكعب) ووهران ومعسكر (140 ألف متر مكعب) من المياه الشروب انطلاقا من السدود الثلاثة لولاية مستغانم، يضيف المصدر ذاته.

وإلى جانب ذلك، تم اقتراح تزويد سد وادي الشلف بكمية إضافية من المياه الشروب تقدر بـ 10 ملايين متر مكعب تضخ مباشرة من سد قرقار بولاية غليزان الذي بلغ منسوب مياهه 60 مليون متر مكعب.