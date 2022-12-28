القائمة الكاملة لحكام "الشان"

كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة تضم 19 حكما و21 حكما مساعدا و12 حكم فيديو يمثلون 32 اتحادا عضوا من أعضاء الكاف لإدارة مباريات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تستضيفها الجزائر في الفترة الممتدة من 13 يناير إلى 4 فبراير المقبلين.

وتماشيا مع سياستها في تعزيز تواجد التحكيم النسائي، عينت الكاف ثلاثة حكام من الإناث لهذه النسخة الجديدة. وهن الحكم المركزي فينسينتيا إي أميدوني من التوغو والحكمتان المساعدتان كارين أتيزامبونج فومو من الكاميرون وديان شيكوتشا من زامبيا.

وصرح رئيس لجنة التحكيم في الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، الإيفواري ديزيريه نومانديز دوي لموقع الكاف: " جمعنا في هذه المسابقة الخبرة مع الشباب ولدينا عدد من الحكام الواعدين والصاعدين. بطولة إفريقيا هي مسابقة عالمية ومنصة رائعة لحكامنا. مع دخولنا في دورة كأس العالم الجديدة، يمنحنا ذلك الفرصة لبناء أنفسنا كما لدينا بطولات كأس الأمم الإفريقية - رجال وسيدات في عام 2024 - وعدد من المسابقات الأخرى في هذا الموسم. ويسعدني بشكل خاص أن أرى المزيد من النساء ينضممن إلى مجموعة النخبة".

فيما يلي القائمة الكاملة للحكام:

الحكام الرئيسيون :

لطفي بوكواسة (الجزائر)، ميلازاري باتريس (موريس)، الهادي علالو محمد (التشاد)، خليلو ابراهيم طراوري (كوت ديفوار)، عادل السيد حسين (مصر)، عبد العزيز بوح (موريتانيا)، ابراهيم معتز (ليبيا)، صبري كريم (المغرب)، آتشو بيير غسلان (الغابون)، سيلسو آرميندو آلفاكاو (الموزمبيق)، سامويل أويكوندا (رواندا)، محمود علي محمد اسماعيل (السودان)، نكونكو ميسيي أوفيد (الكونغو)، مالكي محرز (تونس)، جيندو لويس هونيانداندي (البنين)، داودا غي (السينغال)، توم آبونجيل (جنوب افريقيا)، نغوا بليز يوفن (الكامرون)، فينسينتيا آميدومي (الطوغو).

الحكام المساعدون:

عباس أكرم زرهوني (الجزائر)، ابراهيم الحملاوي سيد علي (الجزائر)، كليمونس كاندوكو (مالاوي)، إيريك آييمافو أولريش آيمار (البنين)، كواسي بروبي (غانا)، حمدين ديبة (موريتانيا)، نغوه آدو هيرمان ديزيري (كوت ديفوار)، حمزة حاجي عبدي (الصومال)، موديبو ساماكي (مالي)، دوس رييس آبيلميرو مونتينيغرو (ساو تومي وبرانسيب)، ديتسوغا مبيلي رودريغي (الكامرون)، نوها بانغورا (السينغال)، سانو حبيب جوديكاييل (بوركينافاسو)، ديودوني موتوييمانا (رواندا)، لوبيس إيفانديلو ميريليس (انغولا)، هينسلي بيتروس (السيشل)، عبد العزيز بويل جاو (غامبيا)، إيمري نييونغابو (بورندي)، آتيزامبونغ فومو كارين (الكامرون)، ديان شيكوتيشا (زامبيا).

حكام الفار:

محمود عاشور (مصر)، لحلو بن براهم (الجزائر)، هيثم قيرات (تونس)، سمير غزاز (المغرب)، دانييل لاريا (غانا)، دهان بيضا (موريتانيا)، عيسى سي (السنغال)، مسالم ندابيهاوينيمانا (بورندي)، باملاك تيسيما ووييسا (اثيوبيا)، بيتير ويويرو كاماكو (كينيا)، زكريا برينسي (المغرب)، محمد عبد الله ابراهيم (السودان).