سونلغاز تبحث توريد الكهرباء إلى ليبيا

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، وفدا من الإطارات المسيرة للشركة الليبية للكهرباء "جيكول"، على رأسه المدير العام للشركة، عبد الحميد محمد المنفوخ، حيث تباحث الطرفان سبل إعادة بعث علاقات التعاون بين الشركتين في عدة مجالات، حسبما أفاد به بيان للمجمع.

وخلال اللقاء، الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز، تباحث الطرفان سبل إعادة بعث علاقات التعاون بين "سونلغاز" و"جيكول"، يضيف ذات المصدر.

وفي هذا الصدد، أبدى عجال "استعداد المجمع لتقديم خدماته للطرف الليبي في مختلف مجالات الطاقة خاصة فيما يتعلق بتوريد الطاقة الكهربائية للطرف الليبي، صيانة وتشغيل المحطات والشبكات الكهربائية، صيانة المعدات وتصنيع قطع الغيار وكذا التكوين والتدريب".

وأشارت المديرية العامة لسونلغاز أن هذا اللقاء "يأتي تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وتعزيزا للعلاقات الثنائية لمجمع سونلغاز".