بلايلي يمنح الفوز لأجاكسيو

قاد الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، ناديه أجاكسيو إلى فوز ثمين على حساب نظيره أونجيه في الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي الذي استأنف بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب كأس العالم 2022.

وجاء انتصار فريق جزيرة كورسيكا بفضل هدف وحيد سجله ابن الباهية بعد تنفيذ ضربة جزاء تحصل عليها في الدقيقة 40.

ويعتبر هذا الهدف الرابع لبلايلي في "الليغ 1" منذ التحاقه بصفوف نادي أجاكسيو شهر نوفمبر الفارط بعد فسخ عقده مع بريست.

وسمحت هذه النتيجة لرفقاء بلايلي من الابتعاد قليلا عن منطقة الخطر والتموقع في المركز الـ14 مؤقتا (15 نقطة) في انتظار استكمال بقية مواجهات الجولة.