Réunion importante à Moscou

«Des discussions trilatérales ont eu lieu à Moscou entre les ministres de la Défense de la Fédération de Russie, de la République arabe syrienne et de la République de Turquie», a annoncé ce 28 décembre le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Les discussions entre le Russe Sergueï Choïgou, le Turc Hulusi Akar et le Syrien Ali Mahmoud Abbas sur «les façons de résoudre la crise syrienne et la question des réfugiés ainsi que les efforts conjoints pour lutter contre les groupes extrémistes en Syrie».

«A l’issue de la réunion, les participants ont mis l'accent sur le caractère constructif du dialogue dans ce format et la nécessité de le poursuivre afin de stabiliser la situation en République arabe syrienne et dans l’ensemble de la région», informe en outre le ministère russe. De son côté, le ministère turc de la Défense a fait état d'une réunion qui s'est déroulée dans une «atmosphère positive».

Comme le rapporte le quotidien turc Hürriyet ainsi que l'AFP, cette rencontre officielle à ce niveau entre Ankara et Damas est la première du genre depuis le début de la guerre en Syrie en 2011.