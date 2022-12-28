تعليق مهام رئيس بلدية عين آزال

أصدر والي سطيف، محمد الأمين درامشي، قرارا يقضي بتعليق مهام رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين آزال (جنوب سطيف) إلى غاية زوال الانسداد الحاصل بينه وبين أعضاء المجلس الشعبي لذات الجماعة المحلية، حسب ما علم اليوم الأربعاء من مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر أنه "على إثر الاختلالات التي عرفها المجلس الشعبي لبلدية عين آزال والتي أدت إلى حالة انسداد و تعطيل لشؤون المواطنين مما أثر سلبا على السير العادي والحسن لتسيير الشأن العام، أصدر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي لولاية سطيف قرارا يقضي بحلوله (الوالي) محل رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين آزال طبقا للقوانين سارية المفعول (سلطة الحلول)".

وأضاف أن هذا القرار جاء "بعد مساع حثيثة لإزالة الخلافات الحاصلة بين طرفي الخلاف (رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين آزال وأعضاء ذات المجلس) لتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة و جعل المواطن في صلب اهتمامات الجميع دون جدوى".

وفي ذات السياق، أكدت مصالح ولاية سطيف أنه "بغية الحفاظ على ديمومة المرفق العام وحسن سيره بانتظام، تم تكليف الأمينة العامة لذات الجماعة المحلية بالمصادقة على النقاط العالقة و التكفل بحاجيات المواطنين و تفادي كل العراقيل التي تحول دون ذلك إلى غاية زوال حالة الانسداد الحاصل".