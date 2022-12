Algérie : Dernier bilan de la Covid-19

Six nouveaux cas de contamination à la Covid-19 ont été recensés au cours des dernières 24 heures, a indiqué ce mercredi le ministère de la santé et de la réforme hospitalière dans son bilan quotidien.

Aucun décès des suites des complications liées à la pandémie n’a été déploré, ajoute la même source.

Par ailleurs, ce même bilan fait état de quatre (4) cas de guérison.

De plus, le ministère de la santé précise dans son communiqué qu’aucun patient n’est actuellement hospitalisé en soins intensifs.

De ce fait, le total des contaminations s’élève à 271.208 cas, celui des guérisons à 182.640 cas, tandis que le nombre de décès se maintient à 6.881.