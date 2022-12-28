مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة تناول مواضيع تخص عدة قطاعات.

البيان كاملا:

ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي في قطاع النقل وكذا لتقديم عروض تتعلق بقطاعات التعليم العالي، التكوين المهني والرياضة.

وفي إطار أشغال هذا الاجتماع، وزير النقل مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في الطرق بالمؤسسات المدرسية يهدف أساسا إلى نشر الثقافة المرورية لدى الأطفال من خلال إدراج مادة تعليمية تعنى بالأمن المروري على مستوى جميع الأطوار التعليمية.

واستمع أعضاء الحكومة إلى عرضين يتعلقان بالتكوين والبحث العلمي في مجال تحلية مياه البحر إحداث فرع "تحلية مياه البحر" ضمن عروض التكوين قدمهما وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين على التوالي.

جدير بالذكر أن استحداث هذا التخصص الجديد يندرج في إطار تعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 14 نوفمبر 2022 بالنظر إلى ما تم تحقيقه من تقدم في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا الصدد، تقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج، على مستوى المؤسسات الجامعية ابتداء من الدخول المقبل، مسار تعليمي جديد بهدف التحكم في العمليات التكنولوجية لتحلية المياه وتوفير مورد بشري مؤهل.

أما بالنسبة للتكوين على مستوى مراكز التعليم المهني، فيتعلق الأمر بتكوين مشغل تحلية مياه البحر يكلف بعمليات تشغيل هذه المحطات وصيانة وتنظيف مرشحات محطات تحلية مياه البحر والمياه المالحة من خلال تكوين قصير المدى موجه للأشخاص أصحاب مستوى الثانية من التعليم الثانوي.

وسيتم إنشاء هذا التخصص الجديد، الذي سيضمن تكوين مهندسين وحاملي ليسانس وماستر، كمركز امتياز يتكون من أربع مؤسسات هي جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا ، المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران وجامعة ورقلة.

ومن جانبه قدم وزير الشباب والرياضة عرضا حول وضعية الاحتراف في مجال كرة القدم، وآفاق الإصلاحات التي سيتم اتخاذها ضمن الآلية الرامية للارتقاء به إلى مستوى المعايير والشروط المطلوبة بموجب الإطار التنظيمي الجديد لنظام منح رخصة النادي المحترف، الذي صادق عليه الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.