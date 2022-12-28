اتحاد بسكرة يعيد "سوسطارة" إلى نقطة الصفر

حقق اتحاد بسكرة، اليوم الأربعاء، فوزا ثمينا على حساب ضيفه اتحاد الجزائر في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وكان هدف مروان بن سالم في الدقيقة الثالثة كافيا لأبناء الزيبان من أجل حسم المواجهة أمام النادي العاصمي الذي كان منقوصا من أربعة لاعبين دوليين في المنتخب المحلي.

وتعيد هذه الخسارة "أبناء سوسطارة" إلى نقطة الصفر بعد الفوز المحقق يوم السبت الماضي ضد الوصيف شباب قسنطينة، والذي جاء بعد 5 مقابلات دون انتصار.

وتنقل المدرب الجديد عبد الحق بن شيخة مع البعثة العاصمية إلى بسكرة غير أنه لم يشرف على الفريق من على مقعد البدلاء.

ويبقى رصيد اتحاد العاصمة عند النقطة 22 في المركز الثامن مع بقاء لقاء متأخر ضد أمل الأربعاء هذا السبت.

من جهة أخرى، سمح هذا الفوز لاتحاد بسكرة من إنهاء مرحلة الذهاب في مرتبة جد مشرفة بالنظر إلى إمكانيات الفريق الذي حدد البقاء كهدف.

ويتواجد زملاء القائد المخضرم خوالد في المرتبة التاسعة برصيد 21 نقطة ما يسمح لأبناء الجنوب بدخول النصف الثاني من الموسم بعد "الشان" بأريحية كبيرة.