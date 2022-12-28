وزارة الداخلية تكشف جديد تأشيرات السياح الأجانب

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأربعاء في بيان لها، عن قرار تمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية بجنوب الجزائر عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة، الاستفادة من تأشيرة التسوية بدل ترتيبات التأشيرة العادية.

وأوضح البيان أنه و"مواصلة لسلسلة الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بهدف ترقية السياحة الصحراوية ببلادنا، تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إقرار ترتيبات جديدة في منح التأشيرات السياحية للسياح الأجانب الراغبين في زيارة جنوب بلادنا، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية".

وبهذا الخصوص --يوضح المصدر ذاته-- "تقرر تمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية بجنوب البلاد عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة، الاستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية، لاسيما بالولايات الجنوبية (المطارات والمعابر البرية)، عوضا عن إجراء ترتيبات التأشيرة العادية".

وفي هذا الإطار، "تقوم الوكالات السياحية المعتمدة بإدراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب، وذلك عبر أرضية رقمية يتم الولوج إليها بمديريات السياحة والصناعة التقليدية للولايات المعنية".

وبتفصيل أكبر، أفادت الوزارة بأنه "يستفيد السياح الأجانب المعنيون من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم السياحية، تسمح لهم بالركوب عبر الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها"، كما يستفيدون "مباشرة عند وصولهم من تأشيرات التسوية بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما".

كما أكدت في السياق ذاته بأن السلطات المحلية للولايات المعنية تسهر على "توفير المرافقة اللازمة لكل الفاعلين المعنيين، قصد ضمان سير الجولات السياحية المبرمجة في أحسن الظروف"، وفقا لما تضمنه البيان.