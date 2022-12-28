هذا هو عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأربعاء، أن عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية خلال المراجعة السنوية العادية بلغ 305940 فيما بلغت عدد التشطيبات 729452.

وفي ندوة صحفية خصصت لتقديم المعطيات المتعلقة بالمراجعة العادية للقوائم الانتخابية، المنظمة بين 4 و14 ديسمبر الجاري، كشف شرفي أن "عدد المسجلين الجدد بلغ 305940 منهم 17738 يمثلون المواطنين البالغين من العمر 18 سنة".

وتم خلال عملية المراجعة "شطب ما لا يقل عن 729452 مسجل من البطاقية الانتخابية الوطنية ليصبح عدد الهيئة الناخبة 23186049 مسجل".

وأوضح رئيس السلطة بالمناسبة أن تراجع الهيئة الناخبة، التي كان عددها قبل المراجعة العادية 23609561، يعود إلى "العدد الهام من التشطيبات التي بلغ عددها 729452 منها 421349 مشطوب بسبب الازدواجية في التسجيل في القوائم الانتخابية".

كما أوضح شرفي بهذا الخصوص، أن "الشطب بسبب الازدواجية في التسجيل في القوائم الانتخابية يمثل 75 بالمائة من العملية"، مضيفا أن هذه الظاهرة "كانت من النقاط السوداء التي كانت تشوه النظام الانتخابي الوطني".

وبالمناسبة، أكد التزامه بـ "التطهير الكلي للبطاقية الانتخابية الوطنية خلال المراجعات القادمة للقوائم الانتخابية".