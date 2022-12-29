معلومات جديدة عن حادث مرور برج بوعريريج

اصطدمت مساء أمس الأربعاء حافلة تابعة لوكالة سياحية بخمس سيارات وشاحنتين اثنتين بالطريق السيار شرق غرب في محوره العابر لتراب ولاية برج بوعريريج، مخلفا سبعة عشر جريحا إصاباتهم متفاوتة الخطورة تم إسعافهم إلى مستشفى مدينة سطيف.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات وحدتها الثانوية لعين تاغروت مدعومة بالوحدتين الرئيسية والثانوية لبئر قاصد علي ومركز إسعاف الطرقات بومرقد، تدخلت مساء هذا الأربعاء في حدود الساعة السادسة وأربعا وخمسين دقيقة (18:54)، لأجل حادث مرور نجم عن اصطدام تسلسلي خطير لثماني مركبات متمثلة في حافلة صدمت خمس سيارات وشاحنتين اثنتين بالطريق السيار شرق غرب اتجاه سطيف وبالتحديد في منطقة قصير الغول التابعة إقليميا لبلدية ودائرة عين تاغروت.

وأضاف نفس المصدر إن الحافلة تابعة لوكالة سياحية "كوين تور" من نوع "هيڤر" كانت قادمة من مدينة وهران باتجاه تونس وعلى متنها 50 مسافرا، وهو الحادث الذي خلف سبعة عشر مصابا تتراوح أعمارهم بين سنة و63 سنة، أحد عشر منهم رجال وأربع نساء وطفلين بجروح متفاوتة الخطورة، قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان وتم تحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى سطيف الجامعي.

وقد سخرت لهذه العملية التي تم على إثرها غلق الطريق السيار وتحويل حركة المرور عبر محول عين تاغروت نحو الطريق الوطني رقم 05، سبع سيارات إسعاف وشاحنتين وبحضور مدير الحماية المدنية وقائدي الوحدتين الرئيسية والثانوية لعين تاغروت والدرك الوطني.