أسعار النفط في منحى تنازلي

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الخميس، في ظل مخاوف المستثمرين من أن زيادة الإصابات في الصين مع التخلي عن سياسة "صفر كوفيد" قد تؤدي إلى تزايد حالات الإصابة بالفيروس في العالم.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.77 بالمائة إلى 78.35 دولار للبرميل، فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 82.83 دولار للبرميل بانخفاض بنسبة 0.52 بالمائة عن سعر التسوية السابق. وحدت بيانات أمريكية من التراجع، حيث أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم.