شان2022: ورشات تكوينية لأعوان الملاعب المتطوعين

تنظم بداية من الأسبوع المقبل بقسنطينة ورشات تكوينية خاصة لفائدة أعوان الملاعب المتطوعين للمشاركة في إنجاح بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين "شان-2022" المقرر إجراؤها بالجزائر من 13 يناير إلى 4 فبراير2023 والتي ستحتضن الولاية جزءا منها، حسبما كشف عنه يوم الأربعاء رئيس اللجنة التنظيمية المحلية لهذه التظاهرة القارية.

وفي كلمته خلال ندوة صحفية نشطها عقب لقاء تنظيمي في إطار الاستعدادات الجارية لشان-2022، أوضح ارشيد أوكال، أنه "سيتم إجراء ورشات تكوينية خاصة لفائدة 250 شابا تطوعوا ليكونوا أعوان ملاعب خلال هذه البطولة"، مبرزا أنه "سيتم تكوينهم في مجالات عديدة على غرار مرافقة الوفود داخل وخارج الملعب بالولاية وإمدادهم بالتوجيهات اللازمة لاسيما فيما تعلق بالإيواء والإطعام والصحة والتنقل".

وأفاد أوكال أن معظم الشباب المتطوعينمن الجنسين هم رياضيون من بينهم أيضا طلبة في الطب، مفيدا بأنه تم فتح باب التسجيل أمامهم نهاية شهر نوفمبر المنصرم.

ووفقا لنفس المصدر فقد تم تسجيل إقبال لافت من قبل هؤلاء الشباب وكذا رغبة كبيرة منهم في المساهمة في إنجاح هذه البطولة حيث سيكون لهم أيضا دورا كبيرا في تحسيس المواطنين بضرورة التحلي بالقيم الحضارية ومظاهر التسامح والتفهم للترحيب بضيوف الجزائر بأحسن طريقة.

ومن المتوقع أن يحل بأرض الوطن خلال هذه البطولة ما يفوق 400 عضو من الوفود الأجنبية، وفقا لرئيس اللجنة التنظيمية المحلية لهذا الحدث التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، كاشفا أن سعر تذكرة الدخول لملعب الشهيد حملاوي سيكون 200 دج، مضيفا أنه قد تم الأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب التنظيمية على غرار ضمان تنقل المناصرين وتوفير الأمن وكذا كافة المنشآت الأساسية فيما تعلق بالإيواء والصحة والسياحة.