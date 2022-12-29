انقطاع في خدمات "تويتر"

شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انقطاعا واسعا، أمس الأربعاء، ما حال دون وصول عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم إلى منصته أو استخدام ميزاته الرئيسية.

وأكدت وسائل إعلام غربية، فجر اليوم الخميس، أن خدمات موقع "تويتر" انقطعت عن آلاف المستخدمين، أمس الأربعاء، حيث أبلغ عشرات الآلاف حول العالم عن وجود مشاكل في التواصل مع أشهر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأثر عشرات الآلاف من مستخدمي ميزات "تويتر" في الولايات المتحدة الأمريكية بانقطاع الموقع أو وجود مشاكل في الوصول إليه، بداية من الساعة 7:40 مساء بالتوقيت الشرقي للبلاد. ومن الغرب إلى الشرق، اشتكى الآلاف من اليابانيين بانقطاع الخدمة نفسها أو وجود مشاكل في الوصول إلى موقع "تويتر"، والأمر نفسه انطبق على الآلاف في بريطانيا، الذين تأثروا بذلك الانقطاع في ذروته. ومن جانبه، لم يعلق أو يرد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على وجود مشاكل في الوصول إلى خدماته، في وقت تُظهر صفحة الحالة الخاصة بشبكة "تويتر" أن جميع الأنظمة تعمل.

يشار إلى أن هذا الانقطاع يأتي بعد شهرين من استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على موقع "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، في صفقة شابتها الفوضى وأثارت الجدل من حولها. وتولى ماسك إدارة "تويتر" في 27 أكتوبر الماضي، وأثار الجدل مرارا وتكرارا، وأقال نصف موظفيه، وأعاد إدخال الشخصيات اليمينية المتطرفة إلى المنصة، وحظر الصحفيين، وحاول فرض رسوم على خدمات كانت مجانية في السابق. وأشار المحللون إلى أن سعر سهم شركته للسيارات الكهربائية "تسلا" انخفض بمقدار الثلث، منذ استحواذه على "تويتر".