بشار: وفاة شخص وإصابة آخر في انهيار للتربة

توفي شخص وأصيب آخر ليلة البارحة كانا بصدد إصلاح أنبوب للغاز عندما انهارت عليهما التربة داخل حفرة في حي النور بمدينة بشار.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية إن مركز التنسيق العملي التابع لها تلقى ليلة الأربعاء في حدود الساعة التاسعة وواحد وثلاثين دقيقة (21:31) نداء مفاده سقوط شخصين في حفرة بحي النور في بلدية بشار، حيث توجهت فرق الإنقـاذ والإسعاف لوحدة بشـار مدعمة بوحدة الدبدابة لعين المكان وتبين أن الضحيتين كانا يقومان بأشغال صيانة أنبوب خاص بتسرب الغاز داخل حفرة، مما أدى إلى انهيار التربة عليهما.

وأضاف نفس المصدر إن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراجهما من تحت الردوم وقدمت لهما الإسعافات اللازمة بعين المكان، حيث كانت الضحية الأولى شاب بالغ من العمر 26 سنة يعاني من إصابة على مستوى الظهر، بينما وجدت الضحية الثانية وهو كهل يبلغ من العمر 64 سنة فاقد للوعي ولا يتنفس بعد عدة محاولات من فرق الإسعاف بتقديم الإنعاش القلبي الرئوي في سيارة الإسعاف لكن دون جدوى، حيث تم نقلهما للمصلحة الاستعجالية لمستشفى بشار، وهناك توفي لاحقا الضحية الثانية حسب تصريح طبيب المستشفى.