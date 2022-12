L'Algérie abrite la session de la conférence de l'Union parlementaire des pays membres de l'OCI

L'Algérie abritera les 29 et 30 janvier prochain, la 17e session de la conférence de l'Union parlementaire des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (UP-OCI), sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué mercredi un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Organisée par le Parlement algérien au Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif Rahal" sous le thème "Monde islamique: défis de modernisation et de développement", avec la participation de plusieurs parlements des pays membres de l'OCI, la conférence s'inscrit dans le cadre "du renforcement du rôle de l'Algérie dans les différents fora parlementaires internationaux".

La rencontre constituera "une tribune pour renforcer l'action commune et les efforts du monde islamique à occuper la place qui lui sied en tant que force mondiale qui devra avoir un rôle éminent notamment dans le contexte géopolitique et économique actuel marqué par l'instabilité et la domination acharnée".

Trois jours avant la tenue de la conférence, plusieurs réunions vont se tenir à savoir la 48e réunion du comité exécutif, la réunion des comités permanents spécialisés, les réunions consultatives des groupes arabes, africains et asiatiques, la 10e conférence des parlements islamiques et les réunions des structures relevant de l'Union.

L'Algérie avait abrité en mars dernier les travaux de la 47e réunion du comité exécutif durant laquelle il a été décidé à l'unanimité de la tenue de la présente session de la conférence en Algérie, au regard de "son poids et de son rôle pivot dans cette instance parlementaire mondiale".

Comptant actuellement 54 parlements membres, l'Union parlementaire des pays membres de l'OCI avait tenu son congrès constitutif le 17 juin 1999 et décidé du lieu de son siège permanent, établi à Téhéran, capitale de la République islamique d'Iran.