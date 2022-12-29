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اصطدام بين 200 سيارة فوق جسر في الصين

منوعات
29 ديسمبر 2022 ()
ك.ب/وكالات
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تسببت الأحوال الجوية المتردية والجليد بوقوع حادث تصادم كبير على أحد الجسور في الصين بين أكثر من 200 سيارة.

الحادث الذي وقع أمس الأربعاء على جسر Zhengxin Huanghe، تسبب في حبس الكثيرين داخل سياراتهم حيث بقوا عالقين لفترة طويلة.

وأسفر عن مقتل شخص واحد بحسب ما أفاد به مسؤولون محليون.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن إدارة الإطفاء المحلية أرسلت ما مجموعه 11 سيارة إطفاء و66 من عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن الجسر لا يزال قيد التنظيف وتم إغلاقه أمام حركة المرور حتى إشعار آخر.

وأكدت شرطة تشنغتشو إنه تم إنقاذ 11 شخصا محاصرين في سياراتهم وذكرت أن شخصا واحدا توفي في الحادث. ولم يتم حتى الآن الإفراج عن أي تصريحات رسمية بشأن وقوع إصابات.

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