مدرب أجاكسيو يواصل الرفع من أسهم بلايلي

جدد مدرب نادي أجاكسيو الفرنسي، ثقته في الدولي الجزائري يوسف بلايلي الذي قاد فريقه للفوز على أونجيه بهدف دون رّد، ضمن منافسات " الليغ1".

وقال أوليفيه بانتالونييه عقب اللقاء:" بلايلي لاعب من المستوى العالي، لا يتواجد على أتم جاهزيته لأنه عانى قليلا خلال فترة التحضيرات".

وأضاف:" كان هناك تأخير في الاستعدادات لأنه كان مريضا خلالها، فحتى خلال لقاء أونجيه كان مريضا في الشوط الأول".

وأردف:" منذ مجيئه، كان من المؤكد أنه سيقوم بإحداث الفارق، إنه يشعر بالأريحية معنا وهو سعيد بالعودة إلى التدريبات وتقديم أقصى ما لديه في التحضيرات".

وختم: "من جهتنا نعلم ما يمكن تقديمه لبلايلي، ونسعى لوضعه في أحسن تركيبة ممكنة، لقد استفاد الجميع ، هو بالنظر إلى مشواره ونحن مقارنة بموسمنا".

يذكر أن المدرب أوليفيه دافع بشدة عن بلايلي عقب رحيله من بريست وأكد أنه لا يكترث بماضيه وما يهمه المستوى والإضافة التي سيمنحها لأجاكسيو.