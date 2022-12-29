نواب وإعلاميون يتبادلون العتاب

تحول يوم دراسي حول "ضوابط الخدمة العمومية في التشريع الإعلامي في الجزائر" احتضنه مقر المجلس الشعبي الوطني، إلى تبادل للوم بين نواب وإعلاميين، على خلفية انتقادات لنواب لأداء بعض وسائل الإعلام.

واستفزّت ملاحظات وجهها رئيس لجنة السكن بالمجلس، بخصوص التناول الإعلامي لنشاطات البرلمان والانتقادات لأداء نواب صحفيين حاضرين في اللقاء. ووجه البرلماني لوما شديدا للتجاهل الإعلامي للنشاطات التي نظمتها لجان المجلس، ومنها لجان الاستعلام، مطالبا بصحافة "جديدة تتواكب مع متطلبات الجزائر الجديدة" ونال بعدها تأييد زملاء له.

وطالب متدخلون باحترافية إعلامية واحترام أخلاقيات المهنة، من قبل ممارسي مهنة الإعلام في الجزائر، داعين إلى التخلص من الصورة النمطية لممثلي الشعب، ومن ذلك صورة رفع اليد أثناء عمليات التصويت على التشريعات.

وأثارت هذه الملاحظات، حفيظة صحفيين اشتكوا من عدم قيام النواب بالمبادرة بقوانين وممارسة صلاحياتهم في اقتراح تشريعات لحماية الصحفيين والحريات الإعلامية. وحذّر الباحث والمحلل حكيم بوغرارة من تبعات التشريعات الجديدة للإعلام على مستقبل المهنة، وقال إن خنق هذه الحريات وتقييدها بسلسلة ضوابط سيقضي على المهنة، منبّها إلى أن الصحفي ليس موظف يقدم خدمة عمومية.

وانتقد المتحدث بالمناسبة، تغييب الصحافيين في إثراء التشريعات الثلاث المنظمة للقطاع التي من المقرر أن يناقشها البرلمان في دورته الحالية.

واشتكى صحفيون من الصعوبات التي يواجهها المهنيون وخصوصا في مجال الحقوق والحريات، ومن ذلك حق التأمين والملاحقات القضائية. وأيد النائب عبد الوهاب يعقوبي في تعليقه مطالب الصحفيين، داعيا لإعادة النظر في المقاربة الأمنية في التعامل مع قطاع الإعلام، لافتا إلى تضمين التشريعات الجديدة مواد عقابية أكثر من المواد التي تتناول مجال الحقوق والحريات، وداعيا لفسح مجال للإعلاميين للتعبير عن انشغالاتهم بمناسبة مناقشة القوانين العضوية للإعلام وملاحقه.

وتعرضت التشريعات الإعلامية الحالية للنقد، حيث سجّل الأستاذ رشيد فريح، عدم تنصيب سلطة الصحافة المكتوبة المنصوص عليها في القانون العضوي للإعلام. وفي تدخله أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على ضرورة صياغة قوانين واضحة وشفافة لتمكين الإعلام من لعب دوره في تنوير المجتمع. وقال في افتتاح الأشغال، إن "النظرة الجديدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرامية إلى إعادة بناء منظومات متكاملة تنخرط جميعا في بناء مجتمع عصري يكون للإعلام فيه دور كبير، باعتباره وسيلة من أهم وسائل التنوير والرقي المجتمعي، تتطلب قوانين واضحة وشفافة لممارسة المهنة وإزالة كل الشوائب العالقة، مما يتيح لأصحابها أن يكونوا في مستوى تطلعات المجتمع".

وعرّج المسؤول الأول في الغرفة السفلى على القوانين الجديدة التي تسلّمتها هيئته، وقال إن "النصوص الجديدة التي ستعالج موضوع الإعلام اقترحت وضع قانون أساسي يحدّد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها، إلى جانب اقترح إنشاء مجلس لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي يتكفل بإعداد ميثاق يضع إطارا يحمي الصحفي والمجتمع، في نفس الوقت، من خطر الإعلام المغرض وخطاب التمييز والكراهية والإشادة بالأفكار المتعارضة مع الثوابت ونشر المحتويات المنافية للآداب".

وبعد أن أشار إلى أن هذه النصوص جاءت في سياق "باتت فيه الساحة الإعلامية تموج بمواد إعلامية أتاحت للجميع أن يكون صحفيا ناقلا للأخبار"، مشددا على ضرورة "تمحيص هذه المواد الإعلامية التي تنقصها الكثير المصداقية، وذلك من خلال معالجتها عن طريق دفتر الشروط الخاص بقطاع السمعي البصري الذي يجب أن يضع حدا للفوضى الرقمية في مجال الإعلام". ولفت بوغالي إلى "دور الإعلام في الدفاع عن الجزائر ومكتسباتها ومصالحها وعلى وحدة مكوناتها والحفاظ على مبادئ وثوابت الأمة وتكريس تيارات الفكر وإظهار التنوع الثقافي"، لافتا إلى أهمية أن يكون لهذا القطاع "موارده المالية المستدامة ليتسنى له مواصلة دوره في توجيه وصنع الرأي العام الوطني".