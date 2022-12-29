حادث مرور مميت بتيبازة

توفي شخص في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس بالطريق السريع الرابط بين شرشال وتيبازة وبالضبط عند محول الناظور.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لمصالح الحماية المدنية إن مركزها المتقدم بتيبازة تدخل في الساعة الثامنة من صباح هذا الخميس ودقيقتين (08:02) من أجل حادث مرور مميت نجم عن انحراف سيارة واصطدامها بسائق شاحنة جر وسيارة أخرى كانت مركونة بجانب الطريق بالطريق السريع الناظور اتجاه تيبازة بلدية الناظور دائرة سيدي أعمر.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف وفاة كهل يبلغ من العمر 52 سنة في عين المكان، حيث تم نقل جثته إلى مستشفى تيبازة.