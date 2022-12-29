حصاد 2022 : أسوأ سنة في تاريخ المنتخب الوطني

يمكن تصنيف سنة 2022 على أنها الأسوأ في تاريخ المنتخب الجزائري، الذي وإن عاش العديد من النكسات والخيبات الكروية عبر تاريخه، إلا أنه لم يسبق له أن اجتمعت خيبتان في عام واحد كما حدث مع هذا العام، مع الإخفاق الذريع في "الكان" والخروج الدراماتيكي من المونديال، ومعهما جملة من التجاوزات والأكاذيب لتبرير ما لا يبرر.

سنة 2022 شهدت سقوط المنتخب الوطني من علياء، فقد استهلها بإضاعة اللقب القاري مع خروج مذل في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكامرون، في واحدة من أسوأ مشاركات المنتخب في هذه المنافسة، حيث اكتفى رفقاء القائد رياض محرز بنقطة وحيدة ومركز أخير في مجموعة ضعيفة ضمت سيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار.

ومع هذه الإخفاق، عاش "الخضر" مرارة سقوط الرقم القياسي الخاص بسلسلة المباريات دون هزيمة على يد منتخب غينيا الاستوائية، ليأتي تاريخ 29 مارس الذي سيبقى شاهدا على واحدة من أسوأ مباريات "الخضر" في تاريخهم، عندما انقادوا إلى هزيمة هي الأولى من نوعها في معقل انتصاراتهم بملعب تشاكر وأضاعوا بسذاجة كبيرة أسهل فرصة للصعود إلى المونديال، لما خطف إيكامبي بهدف "قاتل" في الوقت بدل الضائع تأشيرة المرور إلى مونديال قطر 2022، في سيناريو لم يكن أسوأ المتشائمين يتوقعه، خاصة بعد الفوز الباهر المسجل في جابوما بهدف إسلام سليماني.

وبلغة الأرقام للدلالة على التراجع الكبير الذي سجله المنتخب الجزائري سنة 2022، وجب وضع مقارنة بالنتائج المسجلة خلال السنة التي سبقت، أي 2021.

المنتخب في العام الأخير خاض 11 مباراة، فاز في 8 منها وتعادل في 3 مناسبات، دون أن يتعرض للهزيمة. خط هجوم المنتخب ضرب بقوة وأحرز 41 هدفا، فيما تلقى مرمى مبولحي 8 أهداف فقط سنة 2021.

بالمقابل، خاض رفقاء رياض محرز، في 2022، 13 مباراة، فاز في 7 وتعادل في مناسبتين، مقابل 4 هزائم مدوية (غينيا الاستوائية وكوت ديفوار والكامرون، وأخيرا السويد). وما بين هذا وذاك تراجع ترتيب منتخبنا من المركز 29 في ترتيب الاتحاد الدولي فيفا لشهر ديسمبر 2021 إلى المركز 37 في تصنيف شهر نوفمبر.. والخضر مرشحون لخسارة المزيد من المراكز عند الإعلان عن تصنيف "الفيفا" لنهاية العام، بعد النتيجتين السلبيتين أمام مالي والسويد.