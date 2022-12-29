أرقام مميزة لسوداني مع ضمك

كشف اليوم الخميس، تقرير سعودي أن الدولي الجزائري هلال العربي سوداني مهاجم ضمك أصبح رقما مهما في المعادلة الفنية للمدرب الكرواتي كرشمير ريزتش.

وأوضحت صحيفة " الرياضية"، أن سوداني يعد المهاجم المشاغب والمساند في كل انطلاقات الفريق الهجومية.

وأضاف المصدر ذاته، أن ابن مدينة الشلف يتصدر، إلى جانب البرازيلي برونو دوارتي أكثر المسددين في الفريق بواقع 16 تسديدة للأول، وبفارق تسديدة عن الثاني، ويتساوى أيضًا مع دوراتي من حيث التسجيل، ولكل واحد منهما 3 أهداف، من أصل 20 هدفًا للفريق.

سوداني لعب خلال الموسم الجاري 601 دقيقة، وبات أهم أوراق الكسب للفريق الجنوبي في مواجهات دوري المحترفين.