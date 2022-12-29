قسنطينة: إسعاف خمسة مختنقين بالغاز

أنقذت إسعافات الحماية المدنية لولاية قسنطينة بعد منتصف ليلة البارحة خمسة مختنقين بالغاز بمنزلهم العائلي الواقع بحي 1650 مسكن في عين السمارة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان لها، بأن إسعافات وحدة القطاع لعين السمارة تدخلت في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس في حدود الساعة منتصف الليل وثلاثا وعشرين دقيقة (00:23) بحي 1650 مسكن عمارة ب 09 في عين السمارة، وذلك لأجل إسعاف خمسة أشخاص تعرضوا للاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

الضحايا من عائلة واحدة من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 04 و67 سنة وجدوا وهم يعانون من غثيان ودوار، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان وإجلائهم إلى مستوصف حريشة عمار.

وكانت قد تدخلت قبل ذلك بساعات إسعافات الحماية المدنية للمركز المتقدم مصنف عبد الرحمان بحي بوصوف الشطر 5، لأجل إسعاف شاب تعرض للاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، يبلغ من العمر 23 سنة فاقد للوعي، تم إسعافه بعين المكان وإجلائه إلى المستشفى الجامعي ابن باديس في قسنطينة.