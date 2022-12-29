وهران: توقيف 11شخصا وحجز كمية من الكوكايين

تمكنت فرقة البحث والتدخل للشرطة القضائية لولاية وهران، في عمليات متفرقة من تفكيك عدة شبكات إجرامية أفرادها متورطون في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات الصلبة.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن العملية مكنت من توقيف 11شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و45 سنة من بينهم مسبوقا قضائيا، حيث تم حجز 323غرام من الكوكايين و359 قرص مهلوس، و500غرام من الكيف المعالج، كما تم حجز مبلغ مالي وخمس مركبات كانت تستعمل في عملية النقل والترويج.

وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، كما سيحالون بموجبه أمام العدالة.