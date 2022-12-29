هذا ما قاله رئيس لجنة تنظيم "الشان"

كشف رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحليين عن الدافع من اختيار، الفنك واسم " القبطان " لتميمة " الشان" قائلا:" اخترنا " الفنك"، لأنه نفس اللقب الذي يطلق على منتخبنا الوطني لكرة القدم، هذا الخيار له معنى كبير".

وأضاف: "لا يوجد أي حيوان قادر على اصطياده، ماعدا الإنسان، أما فيما يخص كلمة " قبطان"، فهذا رمز للريادة واتخاذ القرار".

وأردف: "التظاهرة ستلعب في 2023 ومع ذلك ستحمل نسخة 2022، وهذا لن يتغير وفق القوانين المعمول بها".

هل منعت اللجنة المنظمة " المحليين" من خوض لقاء ودي على ملعب براقي؟ رد رشيد أوكالي على سؤال على مدى صحة ما تم تداوله حول منع اللجنة المنظمة، للمنتخب المحلي لكرة القدم من خوض مباراة ودية أمام غانا على ملعب براقي الجديد، وخاصة وأن أشبال المدرب مجيد بوﭬرة لا يعلمون أين سينافسون المنتخب في مباراة تحضيرية.

وقال أوكالي: "لا أحد منع المنتخب من ذلك، لا اللجنة المنظمة ولا الاتحاد الجزائري ولا الاتحاد الإفريقي، الملعب لم يكن مؤهلا بعد ونحن لا نمانع الفكرة، مادامت في مصلحة " الخضر" أما بخصوص إمكانية لعب اللقاء بوهران فليس لدي أي شيء رسمي".

أوكالي: "لا نستطيع الرد على الإشاعات بخصوص المشاركة المغربية والكاميرونية أوضح رشيد أوكالي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الكشف عن " التميمة" بأنه لا يمكن الرّد على الشائعات المتداولة حول مشاركة المنتخبين المغربي والكاميروني في " الشان" من عدمه.

وكشف المتحدث ذاته: "لا يوجد أي شيء رسمي، بالرغم من أن الجامعة المغربية قامت بنشر بيان عبر موقعها، لكن لا أحد تحدث في هذا الأمر، أما عن المنتخب الكاميروني فلقد أعددنا قائمة موسعة الخاصة بالوفد المعني بالقدوم إلى الجزائر وسيجد الكل أحسن استقبال فشعارنا " مرحبا بالجميع".