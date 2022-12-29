الرئيس التونسي يرد على اتحاد الشغل

وجه الرئيس التونسي اتهامات إلى من وصفهم" بالغارقين في الفساد حتى النخاع"، بالسعي إلى ضرب الأمن الداخلي والخارجي للدولة، ومنعهم من أن يحلوا محل الدولة.

وقال سعيد خلال اجتماع مع رئيس الحكومة نجلاء بودن ووزراء العدل والدفاع والداخلية وقيادات عسكرية وأمنية، إن "الأوضاع التي تعيشها تونس اليوم وما يحصل من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد من ضرب مؤسسات الدولة والتطاول على رموزها، يرتقي إلى جريمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

ويعتقد أن يكون الرئيس قيس سعيد يتوجه بخطابه الحاد، ضد اتحاد الشغل، كبرى النقابات العمالية، بعد إعلانه عن إجراء مشاورات مع نقابة المحامين ورابطة حقوق الإنسان وقوى معارضة بشأن إجراء حوار وطني لإنقاذ تونس، حيث اعتبر مبادرة الاتحاد محاولة للتصرف محل مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس التونسي أن "هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، وهؤلاء لا يمكن أن يبقوا دون جزاء في إطار القانون الذي يجب تطبيقه للحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها وعلى الشعب التونسي". وأضاف " لا مجال أن يحل أحد محلّ الدولة ومؤسساتها، وأنّ من يفعل أو من يسعى إلى ضرب الدولة من الداخل وضرب السلم الأهلي، سيتحمّل مسؤوليته كاملة".

واعتبر الرئيس قيس سعيد إن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 17 ديسمبر الجاري، أفضل من النسب السابقة التي اعتبرها مزيفة، وقال " 12 بالمائة الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية، أفضل من 99 بالمائة التي كانوا يشاركون فيها".

وهاجم سعيد إعلاميين وصحافيين ينتقدون سياساته، وقال إنهم استفادوا عام 2017 من هبة مالية بدون وجه حق، ورفض في السياق ردود فعل عدة دول عبرت عن موقف سلبي من استحقاق 17 ديسمبر، بسبب نسبة التصويت، مشيرا إلى أن تونس دولة ذات سيادة وترفض المساس بسيادتها.