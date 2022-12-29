نحو استحداث أربع مدارس عليا في هذه المجالات

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس، أنه سيتم استحداث أربع مدارس عليا في غضون الدخول الجامعي المقبل (2023-2024)، تضمن التكوين في عدة مجالات منها الروبوتات وتكنولوجيات الطائرات المسيرة.

وأوضح بداري في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن استحداث هذه المدارس العليا يندرج في إطار "توسيع شبكة المؤسسات الجامعية وتحيين خريطة التكوينات لضمان الانسجام مع متطلبات البيئة الاجتماعية والاقتصادية ولمواءمة التعليم مع سيرورة التحولات الجارية في مدونة المهن والفرص المتاحة في سوق الشغل، إلى جانب الرفع من جودة أداء المورد البشري وتكييف المنظومة الوطنية للقطاع مع المتغيرات العالمية".

وأشار إلى أن هذا "الإطار التنظيمي الجديد يأتي متوافقا مع توجهات الحكومة نحو تعزيز توجيه حاملي البكالوريا الجدد نحو الفروع العلمية والتكنولوجية، بدءا من الدخول الجامعي 2023-2024، وفتح مسارات تكوين جديدة لتكوين المهندسين على مستوى 18 مؤسسة جامعية ناهيك عن الرفع من عدد عروض التكوين المشتركة المعدة مع المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الشركاء إلى 454 عرضا وهو ما يمثل 30% من إجمالي عروض التكوين الوطنية".

وبعد أن أشار إلى أنه في غضون السنتين المنصرمتين تم إنشاء (7) مدارس وطنية عليا، تضمن تكوينا عدة مجالات منها تكنولوجيات الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي الرياضيات والطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة.