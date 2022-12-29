أشغال ملعب الدويرة .. تعليمات جديدة

ترأس وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة اجتماعا تقنيا لتقييم ما تم إنجازه سنة 2022 بملعب الدويرة ووضع خارطة طريق جديدة لتقدم الأشغال والانتهاء منها في الآجال المحددة، وفق ما جاء في بيان لوزارة السكن.

وحسب ذات المصدر فقد تم تقديم عرض مفصل حول مركز العملياتي أو بناية الإدارة والتحكم والذي بلغت نسبة إنجاز الهيكل المعدني به 100% ليتم الشروع في وضع الواجهات الزجاجية للواجهة الخارجية، علماً أن الواجهة الخارجية ستزين بشعار نادي مولودية الجزائر.

وأضاف البيان "أما فيما يخص الأشغال الداخلية والثانوية لمركز التحكم فتعليمات صارمة أسديت للعمل بوتيرة أسرع وبنظام 3*8 .. هذا وسيتم تسريع وتيرة إنجاز التهيئة الخارجية المقابلة والمحيطة بمركز التحكم للانتهاء منهما بصفة نهائية".

بالنسبة للشق المتعلق بتركيب الكراسي، أكد بيان الوزارة أنه تم إلى حد الآن تركيب 2000 كرسي من أصل 40000 مع وضع برنامج من شأنه أن يحدد آجال لا تتعدى تلك الممنوحة لأشغال إنجاز مركز التحكم، أما فيما يخص أشغال تركيب الهيكلين الحاملين للشاشتين العملاقتين فقد تم الانتهاء منهما والأشغال ستتواصل من أجل تركيب الشاشتين قبل نهاية الشهر المقبل.

وأكد بيان الوزارة أن أشغال أرضية الملعب عرفت تأخراً نوعاً ما مقارنة بما كان مخطط له، حيث حث الوزير على ضرورة مواصلة الأشغال وتكثيف الجهود للبدء الفوري في أشغال زراعة العشب الطبيعي منتصف شهر جانفي المقبل حسب ما يتلاءم والظروف المناخية، مع الانطلاق في تركيب الأضواء الكاشفة والمقدر عددها بـ444 ضوء كاشف.

بالنسبة لأشغال التهيئة الخارجية فقد تم منح مهلة شهر واحد للمؤسسة التي أوكلت لها مهام الأشغال للانتهاء من جميع أشغال التهيئة الخارجية.

للتذكير، يعتبر ملعب الدويرة بالعاصمة من بين أربعة ملاعب جديدة انطلقت أشغالها سنة 2010 وشهدت تأخرا كبيرا في الانجاز،

وتسارعت وتيرة الأشغال في الملعب الذي سيكون المعقل الرئيسي للنادي مولودية الجزائر، كما تم إدراجه ضمن ملف الجزائر لاحتضان كاس أمم إفريقيا 2025.