هذا موعد رد الجزائر على الطلب المغربي

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أن الجزائر تلقت طلبا من الاتحاد الإفريقي بشأن طلب الجامعة المغربية لكرة القدم بتوفير رحلة مباشرة إلى قسنطينة.

وصرح الوزير لشبكة "بي إن سبورت" أنّ رد السلطات الجزائرية على طلب الاتحاد القاري سيكون في خضم 24 ساعة.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة لكأس إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى منافساتها بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، رفقة منتخبات السودان، مدغشقر وغانا.

وكانت الجامعة المغربية قد قررت المشاركة بمنتخب أقل من 23 سنة في المنافسة التي ستنطلق يوم 13 جانفي المقبل.