إطلاق خط جوي جديد في مارس القادم

أعلن وزير النقل كمال بلجود، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستطلق خط جوي يربط مطار فرحات عباس (جيجل) بمرسيليا (فرنسا) ابتداء من مارس المقبل.

وأوضح بلجود، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن خط جوي جيجل مارسيليا سيفتتح في مارس 2023 بمعدل رحلتين في الأسبوع، وسيسمح بتلبية طلب الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا.

وجاء تصريح الوزير في إطار رده على سؤال لعضو مجلس الأمة، عبد الحميد بوشرمة (حر)، حول الحركة الجوية على مستوى مطار جيجل وعن استغلاله في الرحلات الدولية خاصة نحو فرنسا.

وتابع الوزير قائلا أن فتح هذا الخط الجوي "سيتم تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتضمنة تنشيط الملاحة الجوية انطلاقا من المطارات الداخلية باعتبارها هياكل استراتيجية قادرة على بعث حركات الطيران الجوي".

وأضاف بالنسبة للرحلات الداخلية أن الشركة تشغل سبعة رحلات جوية تربط مطار جيجل بمطار العاصمة هواري بومدين، مشيرا أنه سيتم تدعيم هذا الخط برحلتين إضافيتين شهر جانفي المقبل لترتفع بذلك إلى تسعة رحلات في الأسبوع.