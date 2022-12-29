أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن الانتهاء من عملية إدماج 62 ألف أستاذ متعاقد في مناصب قارة، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على اختتام أشغال الملتقى حول تحضير امتحان تقييم مكتسبات نهاية التعليم الابتدائي، أنه "تم أمس الأربعاء الانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين والبالغ عددهم 62 ألف، أغلبهم في التعليم الابتدائي، وهذا طبقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء".

وبالمناسبة، أشاد بلعابد بـ "الجهود التي بذلها إطارات وزارة التربية على المستويين الوطني والمحلي وكذا كل الدوائر الوزارية التي رافقت العملية"، خاصا بالذكر "وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، والتي قامت بعملها بالتنسيق الدقيق والإشراف المباشر للوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان".