رحلة سياحية عبر القطار إلى تاغيت

أعلنت الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية، عن تنظيم رحلة سياحية ثانية عبر القطار إلى مدينة تاغيت خلال هذا الأسبوع.

وأوضحت الشركة في بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، اليوم الخميس، أن هذه الرحلة السياحية تم تنظيمها من طرف وكالة سياحية وانطلقت من محطة آغا بالجزائر العاصمة إلى محطة وهران ثم محطة بشار.

وأقلت هذه الرحلة العائلات والشباب هواة السياحة الصحراوية، أين استمتع المسافرون بالمناظر الطبيعة خلال الرحلة، حسب ذات المصدر.

وحسب البيان استحسن المسافرون هذه التجربة والخدمات المقدمة على متن القطار.