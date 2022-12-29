بسبب "الشان" .. تأجيل مقابلة اتحاد العاصمة-أمل الأربعاء

قرر المكتب الفدرالي خلال اجتماعه، اليوم الخميس، تأجيل مباراة إتحاد العاصمة - أمل الأربعاء التي كانت مبرمجة هذا الأحد بملعب الدار البيضاء عمر بن رابح (لقاء متأخر عن الجولة الـ11).

وحسب بيان إدارة اتحاد العاصمة فإن سبب اتخاذ هذا القرار هو السماح للمنتخب المحلي التحضير في أحسن الظروف تحسبا للبطولة الإفريقية للمحليين التي ستحتضنها الجزائر في الفترة ما بين (13جانفي إلى 4 فيفري 2023).

ومن المنتظر أن تصم القائمة النهائية للمنتخب المحلي عدة لاعبين من اتحاد العاصمة، حيث كان الناخب الوطني، مجيد بوقرة، قد اعتمد على تسعة لاعبين من "سوسطرة" خلال التربص السابق من (12 إلى 17ديسمبر) الذي تخلله لقاءين وديين أمام موريتانيا والسنغال.