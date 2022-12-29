نتنياهو يعود بحكومة أكثر تطرفا

أدى بنيامين نتنياهو اليمين القانونية رئيسا لوزراء الكيان الصهيوني مرة أخرى يوم الخميس، ليعود على رأس حكومة يمينية متشددة، تتعهد بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وإتباع سياسات أخرى لاقت انتقادات في الداخل والخارج.

واضطر صاحب 73 عاما الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها إلى تهدئة المخاوف بشأن مصير الحريات المدنية منذ أن حصل تكتله المكون من أحزاب قومية متطرفة ودينية متزمتة على أغلبية برلمانية في انتخابات في الأول من نوفمبر.

ويضم تحالفه من حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية اللذين يعارضان قيام دولة فلسطينية. وسبق أن حرض زعيما الحزبين، وكلاهما من المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية، على النظام القضائي والأقلية العربية (فلسطينيو 48).

وتعهد نتنياهو مرارا بتعزيز التسامح والسعي لتحقيق السلام. وقال في كلمة أمام الكنيست إن "إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي" على رأس أولوياته، إلى جانب إحباط برنامج إيران النووي.

وقاطعه خصومه وهتف بعضهم "ضعيف! ضعيف!". ويقول هؤلاء إن نتنياهو اضطر إلى إبرام اتفاقات مكلفة للحصول على شركاء جدد بعد أن قاطعته أحزاب الوسط بسبب ملفات الفساد التي يواجهها.

وصدق الكنيست على حكومته بموافقة 63 صوتا من أصل 120، قبل أدائها اليمين الدستورية.

وبالنسبة للفلسطينيين، أضفى تشكيل حكومة نتنياهو مزيدا من القتامة على آفاق قاتمة أصلا، مع تصاعد العمليات العسكرية الصهيونية في الضفة الغربية، والتوسع المزمع للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

وتعتبر معظم القوى العالمية بناء المستوطنات على أراض تم الاستيلاء عليها خلال الحرب غير قانوني.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هذه الخطوط العريضة التي أعلنها حزب الليكود تمثل "تصعيدا خطيرا وسيكون لها تداعيات على المنطقة".