ثلاث مناطق صناعية جاهزة لاستقبال المستثمرين

أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الخميس في بيان لها، عن انجاز ثلاث مناطق صناعية وجاهزيتها لاستقبال المستثمرين بكل من ولايات بومرداس وبجاية وتلمسان.

وجاء في البيان "أنجزت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ثلاث مناطق صناعية بكل من بومرداس و بجاية وتلمسان من أصل ست مناطق كلفت بتجسيدها، لتكون بذلك جاهزة ومؤهلة لاستقبال المستثمرين".

ويتعلق الأمر، وفقا لذات المصدر، بكل من المنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس (136 هكتار) والمنطقة الصناعية القصر بولاية بجاية (176 هكتار) والمنطقة الصناعية أولاد بن دامو بتلمسان (103 هكتار).

وبهذا تكون هذه المناطق جاهزة ومؤهلة لاستقبال المستثمرين للشروع في تجسيد مشاريعهم واستثماراتهم، يضيف البيان.

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن وزير الصناعة كان قد أسدى توجيهات خلال اجتماعاته مع مسؤولي الوكالة وكذا خرجاته الميدانية إلى هذه المناطق بالانتهاء من تجسيدها مع نهاية 2022، وذلك تطبيقا لتعليمات السيد الوزير الأول.

وتشرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أيضا على تجسيد ثلاث مناطق صناعية أخرى وهي كل من واد نشو بولاية غرداية (100 هكتار) وتوسعة المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس (60 هكتار) و كذا قصر البخاري بولاية المدية (200 هكتار)، حسب بيان وزارة الصناعة.