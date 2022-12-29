"الشان": هذا أول منتخب يحل بالجزائر

سيكون منتخب الموزمبيق أول وفد يحل بالجزائر يوم غد الجمعة، للمشاركة في البطولة الإفريقية للمحليين لكرة القدم-2022 (المؤجلة إلى 2023) المقررة بالجزائر من 13 يناير الى 4 فبراير، حسبما أعلن عنه اليوم الخميس رئيس اللجنة المنظمة المحلية، رشيد أوكالي.

وأفاد المسؤول أوكالي خلال ندوة صحفية "هناك عدة منتخبات ستأتي إلى الجزائر في وقت مبكر. الموزمبيق من بينهم، حيث سيحل بالجزائر يوم غد الجمعة للشروع في تربص. وستحل غانا بالجزائر يوم الثلاثاء 3 يناير، أما بقية المنتخبات فيرتقب وصولها إلى أرض الوطن أيام 9 و10 و11 يناير".

ويتواجد منتخب موزمبيق في المجموعة الأولى، التي ستلعب ببراقي (العاصمة)، رفقة كل من الجزائر، وليبيا وإثيوبيا.

وفي ثاني مشاركة لهم، يواجه أشبال المدرب شيكينيو كوندي، في المباراة الأولى، منتخب إثيوبيا يوم 14 يناير بملعب براقي (14:00).

واقتطع منتخب موزمبيق تأشيرة تأهله إلى "شان-2022" على حساب مالاوي (ذهاب 0-0, اياب 1-1).