ضرورة استلام مستشفى توقرت أفريل المقبل

أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي اليوم الخميس بولاية توقرت على ضرورة استلام مشروع مستشفى 240 سريرا بعاصمة الولاية خلال شهر أبريل المقبل.

وشدد الوزير خلال تفقده مدى تقدم أشغال ورشات هذا المستشفى والتي بلغت 97 بالمائة في إطار زيارة عمل قام بها إلى الولاية على ضرورة الرفع من وتيرة الأشغال ومضاعفة الجهود لضمان جاهزية المشروع واستلامه خلال شهر أبريل المقبل.

وأبرز بالمناسبة القيمة المضافة التي سيمنحها هذا المرفق الصحي للمنظومة الصحية بولاية توقرت الفتية بالنظر إلى حجم الإمكانيات المعتبرة المسخرة له لضمان خدمة صحية نوعية.

وأكد سايحي في ذات السياق أن هذا المستشفى الذي يعد قطبا صحيا بامتياز سيحظى بكافة التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية والحديثة، فضلا عن تدعيمه بالتأطير الطبي في شتى الاختصاصات.

وكان مشروع مستشفى 240 سريرا بتوقرت قد أطلقت ورشاته في فيفري 2012 قبل أن يعرف تذبذبا في وتيرة الإنجاز لأسباب تقنية وأخرى تتعلق بمقاولة الأشغال والتي حالت دون استلامه في أجاله المحددة سنة 2017، كما تم شرحه.

ويتوفر هذا الهيكل الصحي على ثلاثة طوابق تضم مصلحة الإنعاش والعناية المركزة (18 سريرا) ومصالح مختلفة للاستشفاء والعزل و جناح العمليات (6 غرف)، فضلا عن مصلحة تصفية الكلى والتصوير الطبي والأشعة الرقمية وجناح إعادة التأهيل الوظيفي والصيدلة، حسب البطاقة التقنية للمشروع.