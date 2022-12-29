وفاة الأسطورة بيليه

توفي، مساء اليوم الخميس، أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، عن عمر ناهز 82 سنة بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما نقلت عدة وكالات أنباء.

وأعلن مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو حيث كان يعالج الأسطورة البرازيلية، منذ أسبوع عن "تفاقم" حالته السرطانية وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".

وأدخل "الملك" بيليه (82 عاماً) إلى المستشفى في 29 نوفمبر لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في سبتمبر 2021.

ويصنّف الكثيرون إدسون أرانتس دو ناسيمنتو، المعروف ببيليه، على أنه أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، وهو اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المستديرة الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل أكثر من 1000 هدف قبل اعتزاله عام 1977.

وبرغم عدم ظهور بيليه العلني كثيراً، إلا أنه ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر بانتظام خلال مونديال قطر، بما في ذلك رسالة دعم ومواساة للنجم البرازيلي نيمار بعد خروج "سيليساو" من البطولة إثر الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.