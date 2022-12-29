السجل التجاري: فتح استثنائي للشبابيك يومي الجمعة والسبت

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري، في بيان له، عن فتح استثنائي للشبابيك المحلية المتواجدة عبر 58 ولاية، يومي الجمعة والسبت المقبلين، لتمكين المتعاملين من تسوية وضعيتهم إزاء إدراج الرمز الالكتروني في سجلهم التجاري وكذا الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لـ 2021.

وجاء في البيان: "يذكر المركز الوطني للسجل التجاري كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين الذين لم يتسنى لهم بعد تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية قصد إدراج الرمز الالكتروني "س.ت.إ"، وكذا الذين لم يمتثلوا للإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2021، أنه بغية تمكينهم من تسوية وضعيتهم قبل انقضاء الآجال المحددة بـ 31 ديسمبر 2022، سيتم بصفة استثنائية فتح كافة الفروع المحلية المتواجدة عبر 58 ولاية يومي الجمعة والسبت".

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري تبقى "تحت تصرف التجار والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالعمليتين المذكورتين من أجل توفير كل التسهيلات لتسوية وضعيتهم في أحسن الظروف".