بيان مجلس قضاء الجزائر بخصوص توقيف مدير "راديو أم"

أصدر مجلس قضاء الجزائر بيانا حول قضية مدير موقع "راديو أم" القاضي إحسان.

وجاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة الـ 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الرأي العام، أنه قد تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح الظبطية القضائية ضد المسمى "ق.إ".

وأضاف ذات البيان أن مدير "راديو أم" متورط بتلقي أموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون رخصة للدعاية، لمصالح خارجية من خلال استغلال مقر شركة "إنترفاس ميديا" لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص "راديو أم".

وأشار ذات المصدر، أن المعني يقوم من خلال "راديو أم" بعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي".