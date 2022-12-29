سكيكدة: حريق بمكتب بنك القرض الشعبي الجزائري

اندلع مساء اليوم الخميس حريق بمكتب بنك القرض الشعبي الجزائري يقع داخل المؤسسة المينائة لسكيكدة.

وصرح مدير الحماية المدنية بالولاية، المقدم الصادق دراوات، لـوكالة الأنباء الجزائرية، أن وحدات الحماية قد تدخلت فور اندلاع هذا الحريق الذي انطلق من مكتب بنك القرض الشعبي الجزائري الذي لم يدخل حيز الخدمة بعد .

وأضاف أن الحريق قد انتشر انطلاقا من مكتب البنك إلى مكاتب المؤسسة المينائية عبر الأسقف المنجزة من الخشب و البلاستيك ما تسبب في امتداد الحريق بسرعة دون تسجيل خسائر بشرية .

كما تسبب الحريق في إتلاف بعض العتاد المكتبي و ألبسة خاصة بالعمال و معقمات و مواد تنظيف مع إنقاد الطابق الأرضي للمنشأة و الأرشيف، حسب ما تمت الإشارة إليه .

و استنادا لذات المصدر، فإن سرعة تدخل فرق الحماية المدنية المدعومة بوحدة التدخل السريع لسوناطراك قد مكنت من منع انتشار الحريق إلى المخازن الكبرى للمؤسسة المينائية .

و يرجح أن يكون سبب اندلاع هذا الحريق –حسب ذات المتحدث- شرارة كهربائية امتدت إلى داخل مكتب البنك لتنتشر النيران إلى باقي المكاتب عبر الأسلاك الكهربائية و الأسقف .

و ذكر المقدم دروات أن الحريق قد تم التحكم فيه إلا أن عملية المراقبة و التبريد لا تزال متواصلة إلى حد الساعة، حيث يقوم بها فرقان من عناصر الحماية المدنية .

و أشار ذات المصدر إلى أن العملية تطلبت تدخل 10 شاحنات إطفاء و استعمال سلم ميكانيكي و سيارات إسعاف و 80 عنصرا للحماية المدنية من مختلف الرتب، بالإضافة إلى دعم من طرف وحدة التدخل السريع لسوناطراك.