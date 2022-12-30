سبب وفاة بيليه

كشف مستشفى ألبرت أنشتاين في ساو باولو، حيث كان يعالج أسطورة كرة القدم بيليه، سبب وفاته.

وتوفي بيليه اليوم الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما.

وأصدر مستشفى ألبرت أنشتاين تقريرا طبيا جاء فيه: "مستشفى ألبرت أنشتاين يؤكد بأسف وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه، اليوم، 29 ديسمبر 2022 في الساعة 3:27 مساء (بالتوقيت المحلي) بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها بسبب سرطان القولون".

وأضاف البيان: "مستشفى ألبرت أنشتاين يتعاطف مع أسرة بيليه وكل من يعاني من فقدان ملك كرة القدم العزيز".

وكانت الحالة الصحية لبيليه قد استحوذت على اهتمام العالم أجمع خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدا خلال منافسات كأس العالم الأخيرة بقطر.