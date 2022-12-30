أسعار النفط في آخر يوم من تداولات هذا العام

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة في آخر أيام تداولات عام 2022، في ظل آمال بتعافي الطلب في الصين خلال العام القادم 2023 مع تخلي بكين عن القيود الصارمة المتعلقة بجائحة كورونا.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:11 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.65 بالمائة إلى 78.91 دولار للبرميل. فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.59 بالمائة إلى 83.95 دولار للبرميل.

وتتجه أسعار النفط نحو تسجيل مكاسب متواضعة هذا العام، لكنها ثاني مكاسب سنوية على التوالي، وللمقارنة فقد انهت عقود "برنت" العالمية العام الماضي 2021 عند 77.78 دولار للبرميل (31 ديسمبر 2021).